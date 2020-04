Rastatt – Unter Drogeneinfluss gefahren

Anzeige

Rastatt (ots) – Nachdem ein 23-jähriger VW-Fahrer am heutigen Dienstag, gegen 2:15 Uhr, im Bereich der Lützowerstraße von Beamten des örtlichen Polizeireviers kontrolliert werden sollte, flüchtete er zunächst mit seinem Auto in Richtung Leopoldplatz. Von dort setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Im Zuge weiterer Fahndungsmaßnahmen konnte der Verdächtige kurze Zeit später an der Kreuzung Karlstraße / Ritterstraße angehalten und kontrolliert werden. Da der Autofahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand und einen Urintest verweigerte, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen. Die Fahrzeugschlüssel wurden von den Beamten des Polizeireviers Rastatt zunächst einbehalten.

