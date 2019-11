Rastatt – Unter Kokaineinfluss

Anzeige

Rastatt (ots) – Auf seiner nächtlichen Fahrt am Donnerstag, gegen 01.30 Uhr, wurde der Fahrer eines VW Golf von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung in der Karlsruher Straße, auf Höhe einer Tankstelle, bestand der Verdacht, dass der 28-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Ein Urintest bestätigte die Vermutung der Beamten. Eine Blutentnahme im Klinikum Rastatt war die Folge der nächtlichen Drogenfahrt. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft sowie eine Meldung an die Führerscheinstelle zur Überprüfung der Geeignetheit werden in den kommenden Tagen noch dazukommen.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4432810