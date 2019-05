Rastatt – Unversehrt zurück

Anzeige

Rastatt (ots) – Dem Anruf eines Anwohners dürfte es zu verdanken sein, dass eine Seniorin ihren nächtlichen Ausflug wohlbehalten überstanden hat. Die Frau stürzte gegen 21.45 Uhr in einem Garten in der Bertholdstraße. Nach dem Hinweis des Zeugen konnte die Gestürzte noch rechtzeitig aus ihrer hilflosen Lage befreit und unversehrt in das Pflegeheim zurückgebracht werden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4269336