Rastatt – Verkehrsbehinderung

Rastatt (ots) – In wie fern die Alkoholisierung eines Sattelzug-Lenkers Einfluss auf eine Verkehrsbehinderung im Tunnel der L77a hatte, ist noch nicht abschließend geklärt. Der 47 Jahre alte Fahrer des Lastwagens blieb am Dienstag gegen 14.50 Uhr vor dem Tunnel in Rastatt stehen. Da es sich nach Aussage des Fahrzeugführers um technische Probleme handelte, kam auch der zuständige Tunnelwart vor Ort. Bei der Überprüfung des 47-Jährigen wurde festgestellt, dass dieser mit etwa 0,7 Promille am Steuer seines Schwergewichts gesessen hatte. Nachdem ein Ersatzfahrer organisiert wurde, konnte der LKW seine Fahrt fortsetzen. Der Verkehr wurde bis 16.30 Uhr durch die Polizei geregelt. Dem Fahrer droht nun eine Ordnungswidirigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3919800