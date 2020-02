Rastatt – Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Anzeige

Rastatt (ots) – Anlässlich der fünften Jahreszeit führten Beamte des Polizeireviers Rastatt am Dienstag im Stadtgebiet an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen bis in den späten Abend durch. Bei rund 85 kontrollierten Fahrzeugen ergab sich die erfreuliche Bilanz, dass keiner der Fahrzeuglenker unter Alkoholeinfluss stand. Jedoch wurden neben `Gurtmuffel´ und einem Fahrzeug ohne Versicherungsschutz auch Fahrzeugführer festgestellt, die ihre Kinder ohne jegliche Sicherung im Fahrzeug transportierten. Die Polizei appelliert daher, Kinder nie ohne geeignetes Rückhaltesystem zu befördern. Ein Unfall bei 50 Stundenkilometern entspricht einem Sturz aus dem 3 Stock auf Beton. Bei dieser Geschwindigkeit entwickelt jeder ungesicherte Insasse das 30-fache seines eigenen Körpergewichtes. Bereits ein Aufprall bei 15 Stundenkilometern kann für ein ungesichertes Kind schon schwerste Verletzungen zur Folge haben.

/rs

