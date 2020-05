Rastatt – Verkehrsunfall mit Krankenfahrstuhl

Anzeige

Rastatt (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach der Fahrerin eines motorisierten Krankenfahrstuhls. Die Dame soll gegen 15 Uhr die `Königsbergerstraße` in Richtung `Richard-Wagner-Ring` befahren haben. Die 20 Jahre alte Fahrerin eines Ford war zeitgleich auf dem `Richard-Wagner-Ring` in Richtung `Karlsruher Straße` unterwegs, als die Lenkerin des Krankenfahrstuhls auf Höhe einer Bäckerei unvermittelt die Straße überquert haben soll. Eine eingeleitete Gefahrenbremsung der Heranwachsenden konnte einen leichten Zusammenstoß nicht verhindern. Trotz Nachfragen der jungen Frau, setzte die als etwa 70 Jahre alt und 160 Zentimeter große Frau mit braun-roten kurzen Haaren ihren Weg auf dem Fußgängerweg in Richtung Karlsruher Straße fort. Nun suchen die Beamten nach Zeugen. Die Frau, welche ein T-Shirt, eine dunkle Stoffhose und schwarze Schuhe getragen haben soll, habe mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 7222 7610 entgegengenommen. /ma

