Rastatt – Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Rastatt (ots) – Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Motorradfahrer die L77 von Rastatt kommend in Fahrtrichtung Niederbühl. An der Einmündung L77/Baulandstraße stürzte der Motorradfahrer alleinbeteiligt. Der 41-jährige musste schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand Totalschaden. Ob ein Zusammenhang mit einem weiteren Verkehrsunfall unmittelbar zuvor in der Lützowerstraße in Rastatt besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

