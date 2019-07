Rastatt – Verkehrsunfallflucht

Anzeige

Rastatt (ots) – Am vergangenen Sonntagmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Schnell-Imbiss, in der Ettlinger Straße, ein Verkehrsunfall. Dabei entstand an einem BMW ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Von dem Unfallverursacher fehlt jede Spur, aufgrund der Unfallspuren könnte es sich jedoch um ein größeres Fahrzeug handeln. Das Polizeirevier Rastatt ermittelt, und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07222 761-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4311893