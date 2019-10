Rastatt – Verletzte Beifahrerin

Anzeige

Rastatt (ots) – Zu einem Unfall, bei welchem die Beifahrerin einer am Unfall beteiligten E-Klasse verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, kam es am Montagabend gegen 20:15 Uhr im Einmündungsbereich der Karlsruher Straße zum Berliner Ring. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine auf der Karlsruher Straße in Richtung Ötigheim fahrende 54-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse trotz Rotlichts in die Kreuzung eingefahren. Ein 61-Jähriger fuhr in diesem Moment vom Berliner Ring kommend, mutmaßlich bei grün zeigender Ampelanlage, ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein, so dass beide Fahrzeuge kollidierten. Die E-Klasse des 61-Jährigen musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ungefähr 14.000 Euro. /ag

