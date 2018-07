Rastatt – Von der Fahrbahn abgekommen

Rastatt (ots) – Eine 31-jährige BMW-Fahrerin war am späten Sonntagabend in der Eschenstraße unterwegs. Als sie gegen 23 Uhr in die Wilhelm-Busch-Straße einbog, verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit zwei Metallpalmen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

