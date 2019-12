Jugendlicher schlägt in Rastatt Mann vor seinem Haus nieder

Anzeige

Jugendliche haben in Rastatt am späten Mittwochabend einen 47-jährigen Mann vor seinem Haus niedergeschlagen. Er wurde durch den Schlag verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Kurz nach 23 Uhr hörte der Mann verdächtige Geräusche vor seinem Anwesen im Birkenweg, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Er verließ daraufhin sein Haus und traf auf einem dort aufgestellten Gerüst zwei Jugendliche an.

Als er sie ansprach, schlug einer von ihnen unvermittelt zu. Anschließend flohen die beiden Jugendlichen. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den 47-jährigen Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei Rastatt ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht Zeugen des Vorfalls. Beide Jugendliche sollen etwa 1,80 Meter groß sein und jeweils keinen Bart tragen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 07222/7610 entgegen.

BNN/ots