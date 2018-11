Rastatt – Vorrang missachtet

Anzeige

Rastatt (ots) – Zu einem Unfall mit Blechschaden kam es Mittwochnacht am Richard-Wagner-Ring in Rastatt. Eine 18-jährige Opel-Fahrerin wollte gegen 22:40 Uhr an der Kreuzung zur Zaystraße nach links abbiegen und ließ offenbar dabei den entgegenkommenden Verkehr außer Acht. Die junge Fahrerin touchierte den in Richtung Karlsruher Straße fahrenden Mercedes, wodurch aber niemand verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

