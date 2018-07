Rastatt – Zeugen nach Verkehrsunfall mit drei Verletzten gesucht

Rastatt (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Rauentaler Straße am Montagabend auf der Suche nach Zeugen. Während die Angaben der Unfallbeteiligten voneinander abweichen, steht fest, dass eine 33 Jahre alte Cabrio-Lenkerin um 22.53 Uhr beim Überqueren der Straße ´Untere Wiesen´ mit der dort in Richtung Baulandstraße fahrenden A-Klasse einer 64-Jährigen zusammenstieß. Hierbei wurde der Kleinwagen der Mittsechzigerin so heftig getroffen, dass er sich nach der Kollision mehrfach überschlug. Durch den Aufprall zogen sich die beiden Frauen und die Beifahrerin im Cabrio leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 25.000 Euro. Beide Autos mussten an den Abschlepphaken. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 07222 761-0 um Hinweise. Von besonderer Bedeutung ist die Ampelschaltung zum Zeitpunkt der Kollision. Beide Frauen behaupten, bei ´Grün´ über die Kreuzung gefahren zu sein.

