Rastatt – Zeugen zu Unfall auf der A5 gesucht

Anzeige

Rastatt (ots) – Aufgrund widersprüchlicher Aussagen der Beteiligten eines Unfallgeschehens am Dienstagabend auf der A 5 suchen die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl nun nach Zeugen. Gegen 22.30 Uhr kam es kurz vor der Anschlussstelle Rastatt-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Zusammenstoß zweier Ford-Fahrer. Eine 42-Jährige Focus-Lenkerin gab der Polizei gegenüber an, dass ihr am Ende eines Überholvorganges der Fahrer eines Ford Mustang von hinten aufgefahren sei. Der 30-Jährige Mustang-Fahrer behauptet seinerseits, dass die Unfallgegnerin plötzlich vom mittleren auf den linken Fahrstreifen gewechselt sei und er trotz einer Gefahrenbremsung ein Auffahren nicht mehr verhindern konnte. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden von ungefähr 35.000 Euro. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 80847-0 bei den Ermittlern des Autobahnpolizeireviers Bühl.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4295475