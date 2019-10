Rastatt – Zigarettenautomat abmontiert und gestohlen, Hinweise erbeten

Anzeige

Rastatt (ots) – Zwei Männer haben sich am Montagvormittag erstaunt an die Beamten des Polizeireviers Rastatt gewandt, nachdem ihr zu reparierendes Arbeitsgerät nicht mehr an Ort und Stelle im Rheinauer Ring hing. Daran hatten sich zwischen Freitag und Montagvormittag noch unbekannte Diebe zu schaffen gemacht und den an einer Wand verfestigten Zigarettenautomaten kurzerhand abmontiert und entwendet. Anstatt den Automaten in Stand setzen zu können, mussten die Arbeiter das Fehlen desselben nun zur Anzeige bringen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt.

