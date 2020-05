Rastatt – Zigarettenautomat durch Unbekannte aufgebrochen, Hinweise erbeten

Anzeige

Rastatt (ots) – Unbekannte haben einen an einer Hauswand „An der Ludwigfeste“ angebrachten Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und den darin befindlichen Inhalt entwendet. Der oder die Diebe durchtrennten hierbei zunächst den Sicherungsbügel an der Hauswand und öffneten anschließend das Schloss mit einem Trennschleifer. Der Zeitpunkt des Diebstahls kann derzeit nicht näher bestimmt werden; der aufgebrochene Zigarettenautomaten wurde am Montagmorgen festgestellt. Hinweise zu verdächtigen Personen, zum Tathergang oder zum Tatzeitraum nehmen die Ermittler des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 entgegen.

