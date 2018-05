Rastatt – Zu laute Jugendliche

Rastatt (ots) – Wegen einem umherfahrenden Roller und vermeintlich randalierenden Jugendlichen wurde die Polizei in Rastatt am Donnerstagabend zu einem Spielplatz im Bernsteinweg gerufen. Die Bilanz der Kontrolle von etwa sieben Jugendlichen erbrachte nicht nur verschiedene Alkoholika die die jungen Nachtschwärmer eigentlich nicht hätten besitzen dürften. Auch Tabak von nahezu einem Kilo wurde aufgefunden. Ein hierfür verantwortlicher Besitzer konnte im Kreise der Anwesenden nicht gefunden werden. Die Rauchwaren wurden einbehalten und den lärmenden Jugendlichen ein Platzverweis erteilt. Die Ermittlungen zur Herkunft der Tabakwaren dauern an.

