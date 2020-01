Rastatt – Zur Festnahme ausgeschrieben

Anzeige

Rastatt (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Rastatt kontrollierten am Mittwoch gegen 17 Uhr einen 30-jährigen Mann in Wintersdorf. Hierbei stellte sich heraus, dass Justitia an dem Kontrollierten noch Interesse hatte und er zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann wurde daraufhin durch die Beamten zum Polizeirevier Rastatt gebracht. Um die Haftstrafe abzuwenden, bestand die Möglichkeit eine Geldstrafe zu erbringen. Da ihm diese Mittel auf die Schnelle jedoch fehlten, half ihm ein barmherziger Freund finanziell aus.

