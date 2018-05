Rastatt – Zwei Fahrzeuge beschädigt / Zeugen gesucht

Rastatt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in der Hohlohstraße wurden am Mittwoch gegen 22.30 Uhr zwei Fahrzeuge stark beschädigt. Der unbekannte Lenker einer silbernen oder grauen Mercedes C-Klasse befuhr die Hohlohstraße in Richtung Lochfeldstraße, als er auf einen parkenden BMW prallte und diesen wiederum auf den davor geparkten anderen Mercedes schob. Im Anschluss machte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, in Richtung Lochfeldstraße aus dem Staub. Nun suchen die Beamten des Polizeireviers in Rastatt Zeugen. Wer hat zu dieser Zeit etwas beobachten können und kann Hinweise auf den gesuchten Mercedes-Fahrer geben? Der Benz müsste im Frontbereich vorne links beschädigt sein. Wem ist ein solches Fahrzeug aufgefallen? Personen, die Hinweise geben können, werden geben sich mit den ermittelnden Beamten unter der Nummer 07222 761-0, in Verbindung zu setzen.

