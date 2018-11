Rastatt – Zwei Männer attackiert

Anzeige

Rastatt (ots) – Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Donnerstagabend im Bereich der Bahnhofstraße ermittelt die Polizei gegen einen 36 Jahre alten Mann. Dieser soll nach ersten Erkenntnissen gemeinsam mit einem 51-jährigen Begleiter in verschiedenen Gaststätten dem Alkohol zugesprochen haben, bevor er aus noch nicht geklärten Gründen mit seinem Compagnon in Streit geriet. In dessen Verlauf soll er dem 51-Jährigen kurz vor 21 Uhr mehrere Faustschläge versetzt und ihn auch mit einer Flasche attackiert haben. Ein um Schlichtung bemühter 39-jähriger Beobachter des Geschehens soll kurz darauf ebenfalls von dem Angreifer mit Fäusten traktiert worden sein. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

