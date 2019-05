Raub an 77-Jährigem

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Raub an einem 77-Jährigem kam es am Sonntag gegen 17:00 Uhr bei den Gartenanlagen im Bereich der Wasserwerkbrücke und der Fautenbruchstraße. Bislang unbekannte Personen bedrohten den Mann und ein etwa 20-30 Jahre alter Mann fuhr schließlich mit seinem Fahrrad davon. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das entwendete Rad wenig später sichergestellt werden. Die Ermittlungen bezüglich der Tatverdächtigen sind am Laufen.

Zu einem ersten Zusammentreffen zwischen dem Geschädigten und den bislang unbekannten Personen kam es offenbar als der 77-Jährige mit seinem Fahrrad pausierte und dieses neben sich abstellte. Ein Mann und eine Frau traten in Erscheinung. Der Mann hob einen Stein auf und drohte damit diesen auf den Geschädigten zu werfen. Nachdem die Frau dem Mann etwas zugeflüstert hatte, verschwanden beide wieder.

Wenig später kamen zwei Männer und eine Frau auf den 77-Jährigen zu. Einer der Männer griff nach dem Fahrrad des Geschädigten. Als der 77-Jährige den Tatverdächtigen ansprach, er solle das Fahrrad stehen lassen, stieß der unbekannte Mann den Geschädigten. Der 77-Jährige geriet ins Wanken, konnte sich jedoch auf den Beinen halten. Der Tatverdächtige fuhr mit dem Fahrrad in Richtung Bahnhof davon. Die beiden Begleitpersonen liefen weiter ohne sich in das Geschehen einzumischen.

