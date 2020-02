Raub auf Tankstelle / Zeugen gesucht

Anzeige

Achern Fautenbach (ots) – Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle am Donnerstagabend in der Bundesstraße haben die Beamten des Kriminaldauerdienstes die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben zwei maskierte Täter das Gebäude gegen 20:15 Uhr betreten, eine Angestellte bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Anschließend flüchteten die Täter über den gegenüberliegenden Parkplatz und die angrenzende Grünfläche in Richtung Friedensstraße. Um der Täterschaft habhaft zu werden wurden unmittelbar nach bekannt werden Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung starker Polizeikräfte eingeleitet.

Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

