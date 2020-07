Rauchentwicklung auf Motorboot – Bodensee vor Reichenau

Anzeige

Göppingen (ots) – Landkreis Konstanz, Gemeinde Reichenau, Bodensee auf Höhe Strandbad Reichenau – Starke Rauchentwicklung und Motorgeräusche lösten am Dienstag, 07.07.2020, gegen 18:25 Uhr, einen Feuerwehreinsatz auf dem Bodensse aus. Ca. 300 Meter vor dem Strandbad Reichenau stellte der Bottseigner eines größeren Motorbootes Rauch, Geruch und Geräusche in seinem innenliegenden Motorraum fest. Mit dem bordeigenen Pulverlöscher versuchte er zunächst die Rauchentwicklung zu bekämpfen, entschied sich dann aber mit drei weiteren Besatzungsmitgliedern von Bord zugehen und die Feuerwehr zu verständigenn. Die alarmierten Feuerwehrlöschboote und Kräfte aus Radolfzell, Reichenau und Konstanz stellten keinen offenen Brand fest. Die ins Wasser gegangenen Personen konnten geborgen werden. Alle vier blieben unverletzt. Der Sachschaden dürfte ca. 2000 bis 3000 Euro betragen. Die Sachbearbeitung wird durch die Wasserschutzpolizei in Konstanz übernommen.

