Remchingen – Alkoholisierter schlägt auf Veranstaltung 24-Jährigen

Enzkreis (ots) – Ein aggressiver und alkoholisierter 20-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen einen 24-Jährigen auf einer Veranstaltung in Remchingen angegriffen und geschlagen. Zunächst kam der 20-Jährige gegen 01.30 Uhr an einen Stehtisch am dem mehrere Personen, unter anderem auch der 24-Jährige, standen. Er versuchte die Besucher der Veranstaltung zu provozieren. Als ihm keine Beachtung geschenkt wurde schlug er zweimal über den Tisch hinweg nach dem 24-Jährigen. Ein Schlag traf den jungen Mann an der Wange. Hierbei brach ein Stück Zahn ab. Der Aggressor wurde daraufhin der Halle verwiesen und die Polizei verständigt. Vor der Halle pöbelte und provozierte er weiter, sodass er von der Security bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden musste. Ein durchgeführter Alcomattest ergab einen Wert von fast 1,9 Promille.

