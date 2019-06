Remchingen – Angeblich entwendeter Pkw im angrenzenden Wald aufgefunden

Anzeige

Remchingen (ots) – Ein 69-jähriger Mann meldete am Montagmittag seinen Pkw als gestohlen. Er gab an, dass er das Fahrzeug in einer Haltebucht an der Bundesstraße 10 zwischen dem Sperlingshof und dem Ersinger Kreuz abgestellt hätte, um im Wald fotografieren zu gehen. Als er gegen 12.30 Uhr zurückkehrte war das Fahrzeug nicht mehr da. Am Abend meldete ein Autofahrer, dass im Bereich der besagten Haltebucht ein Fahrzeug in der Böschung zum angrenzenden Wald stehen würde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um den angeblich entwendeten Pkw des 69-Jährigen handelte. Der Mann hatte lediglich vergessen die Handbremse richtig anzuziehen und einen Gang einzulegen. Da sich die Haltebucht an einem Gefälle befindet, verselbständigte sich der Pkw und kam erst durch die Kollision mit einem Baum zum Stillstand. Das im vorderen Bereich beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt und der 69-Jährige über das Auffinden seines Pkws informiert.

