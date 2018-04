Remchingen- Boiler in Arztpraxis in Brand geraten

Remchingen (ots) – In einer Arztpraxis in der Blumenstraße hat am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr ein Boiler gebrannt. Durch das Feuer wurden der Boiler selbst und ein Kühlschrank beschädigt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht, lediglich der betroffene Raum wurde verrußt. Bei vier Mitarbeiterinnen bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung sie werden vorsorglich im Krankenhaus behandelt.

