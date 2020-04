Remchingen – Brand eines Wäschetrockners macht Haus unbewohnbar

Anzeige

Enzkreis (ots) – Ein brennender Wäschetrockner löste am Dienstag, gegen 14:15 Uhr, einen Einsatz für die ehrenamtlichen Kameraden der Feuerwehr Remchingen, im Ortsteil Singen, aus.

Der in einem Mehrfamilienhaus im Keller befindliche Trockner geriet, nach bisherigen Ermittlungen, aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Eine Mieterin bemerkte diesen und verständigte über Notruf die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Treppenhaus bereits durch den aufsteigenden Rauch unpassierbar. Ein Großteil der Anwohner konnte sich selbstständig ins Freie retten. Eine Familie aus dem ersten Obergeschoss rettete sich über ein Fenster auf eine angrenzende Garage. Durch die Feuerwehr wurde sie von dort mittels Leiter in Sicherheit gebracht. Ein 81-jähriger Mann musste durch die Feuerwehr in seiner Wohnung so lange betreut werden, bis er selbstständig durch das Treppenhaus das Gebäude verlassen konnte. Vorsichtshalber wurde das angrenzende Wohnanwesen durch die Polizei evakuiert. Durch eine Besatzung des Rettungsdienstes wurden alle Anwohner vorsorglich untersucht. Verletzt wurde niemand. Der Brand brach in einem Kellerraum aus, in welchem auch alle Stromzähler und Verteilerkästen installiert waren. Diese wurden durch die Hitzeentwicklung zum Großteil zerstört, weshalb die Feuerwehr die Hauptsicherung für das Anwesen entfernen musste. Das Haus ist momentan unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro beziffert.

Im Einsatz befanden sich neben Beamten des Polizeiposten Remchingen eine weitere Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Neuenbürgs, eine Besatzung des Rettungsdienstes, sowie der gesamte Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Remchingen, mit insgesamt 19 Mann, sowie drei Mann der Freiwilligen Feuerwehr Königsbach.

