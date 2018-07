Remchingen – Diebe werfen Roller in die Pfinz

Anzeige

Enzkreise (ots) – Bereits in der Nacht zum Samstag wurden in Remchingen-Singen zwei Motorroller entwendet, wobei einer davon in der Pfinz versenkt wurde.

Nach den bisherigen Ermittlungen des Polizeipostens Remchingen wurden sowohl in der Neuwiesenstraße als auch in der Marktstraße die Lenkradschlösser der verschlossen abgestellten Roller mit Gewalt gelöst und vom Abstellort weggeschoben. Bislang ist nicht geklärt, ob die Fahrzeuge in Betrieb genommen werden konnten. Sowohl der aus der Marktstraße entwendete Roller Aprilia als auch der aus der Neuwiesenstraße abhanden gekommene Roller Piaggio wurden zur Pfinz verbracht. Während der Piaggio-Roller hinter dem DM-Markt im Wasser der Pfinz als unbrauchbar beschädigt aufgefunden und zwischenzeitlich geborgen wurde, fand man den Aprilia-Roller im Gebüsch zur Pfinz in der Nähe zur Marktstraße. Offenbar hat eine Zeugin einem der Geschädigten gegenüber mitgeteilt, dass sie in der fraglichen Nacht zwei oder drei Jugendliche gesehen hat. Diese Zeugin sowie weitere in Frage kommende Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Remchingen unter 07232/372580 oder dem Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/7912-0 in Verbindung zu setzen.

