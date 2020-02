Remchingen – Drei leicht Verletzte bei Unfall auf Autobahn

Anzeige

Enzkreis (ots) – Drei Leicht verletzte Personen und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen auf der Bundesautobahn A8. Gegen 08:00 Uhr befuhr eine 20-jährige VW Fahrerin den linken von drei Fahrspuren. Zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West, in Höhe von Remchingen, kam der fließende Verkehr zum Stocken. Der VW-Fahrerin reichte es trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und fuhr auf den vor ihr bremsenden Peugeot auf. Durch den Aufprall wurde der Peugeot nach rechts auf den Standstreifen abgeleitet. Der VW rutschte an der linken Betonleitplanke weiter und kollidierte nun mit einem BMW. Alle drei Fahrer der Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der VW, sowie der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

