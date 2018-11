Remchingen – Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf A8

Anzeige

Enzkreis (ots) – Ein 18-jähriger Autofahrer verursachte am frühen Donnerstagmorgen gegen 04.00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der A8 Höhe Ausfahrt Pforzheim-West. Nach ersten Erkenntnissen wollte der junge Mann, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, einem Gegenstand auf der Fahrbahn ausweichen und geriet dabei nach rechts zunächst in den Grünstreifen und prallte gegen die dortige Böschung. Der Pkw kam dann neben der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Aufprall an der Böschung verletzten sich alle drei Insassen leicht. Nachdem der Fahrer und seine Begleiter ausgestiegen waren, setzte sich der Pkw in Bewegung und rollte auf der abschüssigen Fahrbahn etwa 350 Metern weiter, bis er links gegen die Betongleitwand prallte. Durch die Polizei wurde das Unfallfahrzeug abgesichert, die Verletzten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro.

Florian Moreau, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4104889