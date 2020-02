Remchingen – Einbruch in Kirche -Zeugenaufruf

Anzeige

Enzkreis (ots) – Unbekannte sind zwischen Montagnachmittag 17:00 Uhr, und Dienstagmorgen 10:00 Uhr, in der Remchinger Straße, im Ortsteil Wilferdingen, in eine Kirche eingedrungen und haben Bargeld und einen Tresor entwendet. Der oder die Täter hebelten das Fenster im Untergeschoss der Kirche auf und gelangten so durch das Untergeschoss in das Kirchenschiff. Die Tür der Sakristei wurde ebenfalls aufgehebelt. Hier wurde mehrere Hundert Euro Bargeld, sowie ein Tresor entwendet. In Selbigem befanden sich zwei silberne Gefäße mit „heiligen Ölen“. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 400,00 Euro. Das Diebesgut wird auf etwa 900,00 Euro beziffert.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Neuenbürg, unter 07082 7912 0 oder beim Polizeiposten Remchingen, unter 07232 372580, zu melden.

