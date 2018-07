Remchingen – Eine leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall

Remchingen (ots) – Eine leicht verletzte Person und ein Unfallschaden von 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf der Remchinger B 10 ereignete. Ein 30-jähriger Hyundai-Fahrer beabsichtigte um 20.30 Uhr von der Kirchstraße kommend die B 10 in Richtung Eichwaldweg zu überqueren. Nachdem er kurz an der Haltelinie des Stoppschildes wartete, übersah er beim Anfahren den von rechts aus Wilferdingen kommenden 27-jährigen BMW-Fahrer. Trotz eines Brems- und Ausweichmanövers gelang es diesem nicht mehr den Unfall zu vermeiden. Bei der Kollision wurde die Beifahrerin im Hyundai leicht verletzt und zur weiteren Abklärung durch das Rote Kreuz in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

