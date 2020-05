Remchingen – „Falsche Polizeibeamten“ erbeuten 26.000 Euro – Zeugen gesucht

Anzeige

Remchingen (ots) – Eine 72-jährige wurde bereits letzten Freitag, 08.05.2020, Opfer auftretender falscher Polizeibeamten. Der in Remchingen lebenden Frau wurde durch geschickte Gesprächsführung am Telefon bereits am Abend zuvor durch einen angeblichen Polizeibeamten weiß gemacht, dass der Ort von Einbrecherbanden heimgesucht wird. Als daraufhin am Folgetag wieder die Polizei bei ihr anrief, schenkte sie den Anrufern Glauben und hob von ihrer Bank 26.000 Euro ab, welches sie infolge dessen vor ihrer Haustür zur vereinbarten Abholung deponierte. Über das Wochenende erhielt die ältere Dame noch weitere Anrufe von dem angeblichen Polizisten. Lediglich aus banktechnischen Gründen kam es zu keiner weiteren Geldübergabe.

Die Kriminalpolizeidirektion Calw hat die Ermittlungen aufgenommen, und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit dem Kriminaldauerdienst Pforzheim, unter 07231 186 4444, in Verbindung zu setzen.

Informationen der Polizei:

Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen.

Am Telefon versuchen sie ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Dabei nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

-Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

-Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

-Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

-Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. -Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. -Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. -Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4598477 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4598477