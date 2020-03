Remchingen – Gestohlenes Fahrrad im Teich versenkt

Anzeige

Enzkreis (ots) – Am Freitagmittag gegen 15:00 Uhr entdeckte eine Passantin am Grund des Teiches zwischen einem Lebensmittel- und einem Drogeriemarkt an der Wilferdinger Hauptstraße ein weißes Elektrofahrrad. Durch Beamte des Polizeipostens Remchingen wurde das Fahrrad geborgen und bis zur Ermittlung des Eigentümers auf den Polizeiposten gebracht. Am Sonntagmorgen stellte der Besitzer des Fahrrades den Verlust des selbigen fest. Der Diebstahlszeitraum liegt zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag. Das Pedelec war unter einem Carport in der Nöttinger Straße verschlossen abgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter 07082 79120 oder beim Polizeiposten Remchingen unter 07232 2580 zu melden.

