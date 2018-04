Remchingen- Hecke in Brand geraten

Remchingen (ots) – Am Sonntag ist in der Veilchenstraße eine Hecke in Brand geraten. Einem Anwohner ist es zu verdanken, dass dies noch glimpflich verlaufen ist, denn er entdeckte den Brand gegen 23.45 Uhr und verständigte die Feuerwehr Remchingen, die mit 12 Kräften im Einsatz war. Der Eigentümer gab an, dass er am Abend noch Grillkohle, die vermutlich noch nicht ganz verglüht war, unter der Hecke verteilt hatte, was vermutlich Ursache für das Feuer war.

