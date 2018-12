Enzkreis: Betrunkener Autofahrer verursacht zwei Unfälle und flüchtet

Ein betrunkener Pkw-Fahrer hat am Montagabend zwei Unfälle im Enzkreis verursacht. Laut Polizei beobachteten Zeugen gegen 22.20 Uhr, wie der 37-Jährige auf der Hauptstraße in Wilferdingen in Richtung Bahnhof eine Verkehrsinsel überfuhr und hierbei ein Verkehrszeichen beschädigte.

Anschließend stoppte er sein Fahrzeug in einer Einfahrt und stieg aus. Als er von den Zeugen aufgefordert wurde, auf die Polizei zu warten, stieg der 37-Jährige wieder in das beschädigte Auto und fuhr Richtung Königsbach davon. Gegen 22.50 Uhr bemerkte ein weiterer Zeuge den von Stein kommend Richtung Königsbach in Schlangenlinien fahrenden 37-Jährigen. Im Kreisverkehr kurz vor Königsbach kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Er stieg aus dem Auto aus und flüchtete schwankend in Richtung Gewerbegebiet. Beamte nahmen den Flüchtenden dort vorläufig fest. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,8 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben muss. Der entstandene Schaden beziffert sich auf etwa 2500 Euro.

(ots/bnn)