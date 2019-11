Remchingen- Mann stürzt durch Dach und wird lebensgefährlich verletzt

Anzeige

Remchingen (ots) – Ein 50-jähriger Mann ist am Dienstag gegen 11 Uhr bei Arbeiten auf dem Dach eines Geschäftsgebäudes in der Raiffeisenstraße lebensgefährlich verletzt worden. Beim Betreten einer Plexiglasdecke brach diese durch und der Arbeiter stürzte einige Meter in die Tiefe. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

