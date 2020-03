Remchingen – Mehrere Fahrräder entwendet

Anzeige

Remchingen (ots) – Im Zeitraum zwischen Montag, 13:00 Uhr, und Dienstag, 10:30 Uhr, haben Fahrraddiebe in Remchingen-Wilferdingen ihr Unwesen getrieben und dabei an dreierlei Orten jeweils ein Fahrrad entwendet.

Eines der Fahrräder stahlen die Täter in der Hans-Thoma-Straße aus einer unverschlossenen Garage. In derselben Straße entwendeten sie zudem ein Elektrofahrrad, welches verschlossen vor einem Anwesen abgestellt war. Im Lukas-Moser-Weg fiel den Langfingern ein weiteres Fahrrad in die Hände, das sich in einem frei zugänglichen Carport befunden hatte. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Das Polizeirevier Neuenbürg bittet Zeugen darum, sich unter 07082 79120 zu melden.

