Remchingen – Mehrere Reifen zerstochen- Zeugensuche

Remchingen (ots) – In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unbekannter in Wilferdingen gleich an vier verschiedenen Pkw jeweils einen Reifen zerstochen. Die Fahrzeuge waren auf der Buchwaldstraße bzw. der Nöttinger Straße abgestellt. Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter Telefon 07082/7912-0 zu melden.

