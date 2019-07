Remchingen – Mehrere Überholvorgänge mit Folgen

Anzeige

Remchingen (ots) – Zwei verletzte Personen, ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro sowie eine kurzzeitige Sperrung der Bundesstraße 10 waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag, gegen 00:15 Uhr.

Ein 26-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr die B10 vom Ersinger Kreuz kommend in Fahrtrichtung Remchingen. Als der 26-jährige seine Geschwindigkeit reduzierte, wurde er durch einen 20-jährigen Mercedes-Fahrer linksseitig überholt. Im Anschluss an den Überholvorgang betätigte der Peugeot-Fahrer die Lichthupe, so dass der Mercedes-Fahrer seine Geschwindigkeit verringerte. Nachfolgend überholte der Peugeot-Fahrer wieder den Mercedes-Fahrer. Den Schilderungen der Beteiligten zu Folge, scherte der 26-Jährige anschließend nach rechts ein und bremste ab, so dass ihm der Mercedes-Fahrer hinten auffuhr.

Der Peugeot-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Mercedes wurden der Fahrer- sowie der Beifahrerairbag ausgelöst. Die Insassen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrbahn musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

