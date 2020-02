Remchingen – Pkw vor der Haustür aufgebrochen

Anzeige

Remchingen (ots) – Von Freitag auf Samstag wurde in der Bachstraße in Singen ein Auto aufgebrochen und ein Geldbeutel gestohlen. Bei dem im Hof abgestellten Mercedes wurde die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und ein im Auto liegender Geldbeutel und eine Handtasche entwendet. Die Handtasche, aus der offensichtlich nichts fehlen dürfte, konnte vor dem Anwesen eines Nachbarn entdeckt werden. Vom Geldbeutel mit Ausweispapieren und Bargeld fehlt jede Spur. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/7912-0 oder den Polizeiposten Remchingen unter 07232/372580.

