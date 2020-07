Remchingen – Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Anzeige

Enzkreis (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagnachmittag ein 18-jähriger Radfahrer in Remchingen, als er von einem Auto eines 70-jährigen erfasst wurde.

Der 18-jährige Mann befuhr mit seinem Fahrrad verbotswidrig den Gehweg parallel der Hauptstraße im Ortsteil Wilferdingen. Gegen 17:15 Uhr beabsichtigte ein 70-jähriger Audi Fahrer aus seiner Hofeinfahrt auf die Hauptstraße aufzufahren. Hierbei kam es aufgrund von Unachtsamkeit zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und wurde vorsorglich durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 300,00 Euro.

