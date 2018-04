Remchingen-Singen – Fahrzeug machte sich selbständig und rollt gegen Baum

Remchingen (ots) – Am Dienstagmittag machte sich in der Singener Bergstraße ein VW-Touran über 300 Meter selbständig, rollte an einer Schule vorbei und landete schließlich an einem Baum. Das Fahrzeug war im oberen Bereich der Bergstraße geparkt, offensichtlich nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert worden und machte sich gegen 14.00 Uhr auf der abschüssigen Straße rückwärts selbständig. Nach Zeugenangaben hatte das Auto ordentlich Geschwindigkeit aufgenommen, kam von der Straße ab und landete zwischen zwei Bäumen, die zum Glück das Weiterrollen auf der steil abfallenden Straße verhinderten. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Dennoch entstand an dem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, ein wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzten 13.000 Euro.

