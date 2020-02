Remchingen – Täter in Faschingskostümen fordern Geld und werden gewalttätig

Anzeige

Remchingen (ots) – Nach einem Vorfall, der sich bereits am Montag, gegen 23 Uhr, in Remchingen-Nöttingen ereignet hat, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Ein 43-Jähriger war mit seinem Fahrrad in der Auerbachstraße auf dem Heimweg, als sich ihm zwei als amerikanische Polizisten verkleidete Männer in den Weg stellten und Geld von ihm forderten. Als der Fahrradfahrer dies verweigerte, schlug ihm einer der Unbekannten mit einem Teleskopschlagstock auf die Schulter und der andere trat gegen das Fahrrad, sodass er zu Boden stürzte. Im weiteren Verlauf flüchteten die Angreifer, ohne etwas zu erbeuten in Richtung Sägewerk. Der kleinere der beiden Tatverdächtigen trug ein Funkgerät im Bereich der Brust, bei dem es sich um eine Attrappe handeln könnte. Er hatte zudem die Aufschrift „SWAT“ in großen, weißen Buchstaben auf der Jacke stehen.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 07231 186-4444 zu melden.

