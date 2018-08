Remchingen – Vorfahrtsunfall mit verletzter Person

Anzeige

Remchingen (ots) – Eine 82-Jährige Autofahrerin wurde am Mittwoch bei einem Unfall in der Remchinger Hauptstraße verletzt. Ein 69 Jahre alter Toyota-Fahrer beabsichtigte um 14.30 Uhr aus dem Wilferdinger Buchwaldweg nach links auf die Hauptstraße einzubiegen und übersah dabei die von links in Richtung Ortsmitte fahrende 82-Jährige, die ebenfalls in einem Toyota unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau verletzt, so dass sie von Kräften des Rettungsdienstes zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro, welche beide abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme wurden Verkehrsregelungen durchgeführt.

