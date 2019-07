Remchingen – Zeugenaufruf nach Unfall mit Traktor

Anzeige

Remchingen (ots) – Die Polizei sucht noch Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend mit einem abbiegenden Traktor auf der Landstraße 339 bei Remchingen ereignete. Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 39 Jahre alter Dacia-Fahrer die Landstraße von Dietenhausen kommend in Fahrtrichtung Nöttingen. Als ein vor ihm fahrender 38-jähriger Traktorfahrer in einen Feldweg nach links abbog, fuhr er diesem hinten auf, so dass seine komplette Fahrzeugfront eingedrückt wurde. Während der Traktorfahrer unverletzt blieb, zog sich der Auffahrende eine Fußverletzung zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Sein Pkw wurde mit einem Sachschaden von mehreren tausend Euro abgeschleppt.

Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/7912-0 in Verbindung zu setzen.

