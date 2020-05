Remchingen – zwei Einbrüche in Remchingen

Anzeige

Enzkreis (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstagmorgen kam es im Ortsteil Singen zu zwei Einbrüchen in Wohnhäusern.

Am Samstagmorgen, zwischen 01:45 Uhr und 08:10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter die Hauseingangstüre eines Wohnhauses in der Blumenstraße gewaltsam auf. Vermutlich hielten sich die Täter nur im Eingangsbereich und in der Küche auf. Eine in der Küche abgestellte Handtasche wurde mitgenommen und im Garten des Anwesens zurückgelassen. In der Handtasche befand sich der Fahrzeugschlüssel des in der Hofeinfahrt abgestellten Fahrzeugs. Aus diesem entwendeten die Täter eine Sonnenbrille. Aus der Handtasche nahmen die Täter mehrere Wertgegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro an sich.

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 21:00 Uhr, und Samstagfrüh, 06:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter, vermutlich durch ein gekipptes Küchenfenster in ein weiteres Wohnhaus in der Blumenstraße. Während die Hauseigentümerin im ersten Obergeschoß schlief, durchwühlten die Täter das gesamte Erdgeschoss und aßen hierbei noch ein Stück Kuchen, welches sie sich aus der Küche geholt hatten. Auch hier wurde neben dem Geldbeutel der Autoschlüssel mitgenommen, um im Anschluss das Auto, welches in der Einfahrt geparkt war, zu durchsuchen. Den Schlüssel ließen sie im Anschluss im Fahrzeug zurück.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4594265 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4594265