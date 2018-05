Remchingen – Zwei Unfälle durch Aquaplaning

Remchingen (ots) – In der Nacht zum Sonntag kam es auf der A 8, Höhe Remchingen, gleich zu zwei Unfällen wegen Aquaplaning. Ein 53-jähriger Beetle-Fahrer und eine 26 Jahre alte Golf-Fahrerin fuhren gegen 0.45 Uhr zwischen Karlsbad und Pforzheim-West die A 8 in Richtung Stuttgart. In Folge des starken Niederschlags und der nicht angepassten Geschwindigkeit beider Fahrzeugführer brachen die Autos nahezu zeitgleich aus. Der auf der rechten Spur fahrende Beetle geriet dabei gegen die rechte Leitplanke und der Golf gegen die mittlere Betongleitwand, von wo aus er nach rechts abgewiesen wurde und im Anschluss noch mit dem Beetle kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden die 26 Jährige und ihre 25 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten mit einem Gesamtschaden von rund 15.000 Euro abgeschleppt werden.

