Renchen – Audi übersehen

Anzeige

Renchen (ots) – Ohne Verletzte, jedoch mit zweimal Totalschaden endete am Dienstagnachmittag ein Unfall an der Einmündung der K 5312 in die B 3 zwischen Renchen und Önsbach. Ein 66 Jahre alter Renault-Lenker befuhr die Umleitungsstrecke auf der K 5312 und beabsichtigte an der Einmündung zur B 3 nach links in Richtung Önsbach abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen von dort kommenden und in Richtung Renchen fahrenden 24-Jährigen mit dessen Audi. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, mussten diese abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4121748