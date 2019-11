Renchen, B3 – Geradeaus über den Kreisverkehr

Anzeige

Renchen (ots) – Die Fahrt von Önsbach in Richtung Appenweier endete für einen 67-Jährigen am Dienstag, gegen 00:30 Uhr, am Ortseingang in Renchen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Opel-Fahrer mit annähernd 1,5 Promille den dortigen Kreisverkehr übersehen haben und ‚landete‘ letztendlich im Zaun eines Einkaufsmarktes. Eine verständigte Streifenbesatzung des Polizeireviers Achern/Oberkirch stellte bei der Unfallaufnahme die Alkoholbeeinflussung des glücklicherweise unverletzten Verunfallten fest, sodass nach einem positiven Atemalkoholtest die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden musste. Neben der Regulierung des Gesamtschadens in Höhe von circa 8.000 Euro und der sofortigen Wegnahme seines Führerscheins erwartet den 67-Jährigen ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4450546 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4450546